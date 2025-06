Dulce María revela novidades sobre o DVD do RBD gravado em SP

Dulce María, a eterna Roberta de “Rebelde”, falou com exclusividade sobre o tão esperado DVD do show do RBD, gravado em novembro de 2023 no Allianz Parque, em São Paulo. Durante um evento na Cidade do México, a cantora revelou que o material está pronto desde abril, mas, por enquanto, não tem previsão de lançamento por conta de alguns detalhes internos entre os integrantes do grupo.

Além do DVD, Dulce também comentou sobre o documentário do RBD, que ainda está engavetado. Segundo ela, o projeto ficou parado porque todos precisam concordar com a forma como a história será contada, o que não tem sido fácil para o grupo até o momento. “É uma história que deve ser contada do jeito que todos estejam de acordo”, explicou.

Mesmo com esse clima meio tenso, a turnê “Soy Rebelde” fez um sucesso enorme, arrecadando mais de US$ 230 milhões em 54 shows pelas Américas do Sul e do Norte em 2023. Mas, claro, os fãs ainda aguardam ansiosos por novidades sobre o DVD e o documentário, torcendo para que os membros do RBD se acertem logo!