Dudu Camargo é punido por Silvio Santos e está prestes a ser demitido

Dudu Camargo está com os dias contados no SBT e foi punido por Silvio Santos após uma sequência de erros e insubordinações, informou o site Notícias da TV nesta sexta-feira (23).

Ele passará a apresentar somente metade do programa Primeiro Impacto, e a outra metade será cedida a Darlisson Dutra, efetivado como titular do programa.

De acordo com a publicação, o rapaz de 22 anos que agora é ex-queridinho de Silvio Santos está com os dias contados no SBT, que vê o seu comportamento como insustentável na empresa.

O apresentador tinha o costume de chegar atrasado diversas vezes no programa e a gota d’água aconteceu logo após ele voltar de férias, na semana passada. Ele chegou muito atrasado e ainda bateu boca com a chefia do Jornalismo.

A demissão de Dudu já é tratada como certa, e o SBT apenas aguarda o fim do seu contrato, em outubro.

Durante suas férias, Dudu chegou a participar do programa Pânico, da ´Rádio Jovem Pan, menosprezou Darlisson Dutra e ainda se ofereceu para trabalhar na Record.