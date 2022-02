Duda Reis assume namoro com André Luiz Frambach, ex de Larissa Manoela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Duda Reis, 20, e o ator André Luiz Frambach, 24, estão namorando. Na noite deste sábado (5), os dois publicaram em suas redes sociais fotos assumindo o romance.

"Abrigo", escreveu Duda em imagem ao lado do ator. "Eu te amo", respondeu ele nos comentários. Em seu perfil no Instagram, Frambach também postou uma foto ao lado de Duda: "Depois de cinco anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente"

O artista será um dos protagonistas da nova novela das sete da Globo, "Cara e Coragem", que substituirá "Quanto Mais Vida, Melhor!", e está programada para estrear em maio. No ano passado, Frambach viveu um affair com a atriz Larissa Manoela. Os dois contracenaram juntos no filme "Modo Avião".

Duda Reis tem 9,5 milhões de seguidores no Instagram. No fim do ano passado, ela se envolveu com o ator João Guilherme. Na época, ela afirmou que não estava em seus planos namorar.