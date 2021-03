Dua Lipa performa os hits ‘Don’t Start Now’ e ‘Levitating’ no Grammy; Veja

A cantora Dua Lipa, que foi indicada a seis categorias, performou ontem (14) suas músicas ‘Levitating’ junto ao rapper DaBabby e ‘Don’t Start Now’, durante a cerimônia do Grammy Awards 2021. As duas canções pertecem ao seu mais recente disco ‘Future Nostalgia’.

