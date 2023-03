Drake é flagrado em noitada em Miami antes de cancelar show no Lollapalooza

VEJA: Drake estava enchendo a cara em Miami nesta madrugada, horas antes do seu show no Lollapalooza Brasil. pic.twitter.com/jvl6Z0wiff — POPTime (@siteptbr) March 26, 2023

Drake está na mira dos brasileiros! Começou a circular um vídeo do cantor em uma noitada em Miami na madrugada deste domingo (26) horas antes de cancelar seu show no Lollapalooza. O rapper era uma das atrações principais do festival que acontece em São Paulo.

O vídeo foi publicado no perfil The Real Foreign, que mostrou Drake conversando com o rapper 50cent na boat Boody Trap on The River.

A assessoria do festival emitiu um comunicado reproduzindo a mensagem do rapper, que justificou o cancelamento de última hora afirmando que havia ficado sem equipe de som e produção.

Rock in Rio

Em sua passagem pelo Rock in Rio em 2019, Drake causou polêmicas dentro e fora do palco. Ao desembarcar no Brasil, o rapper não falou cumprimentou os fãs, teria esnobado a comida brasileira, demitiu funcionário antes do show, vetou a transmissão do show pelo Multishow, além de não cantar as músicas inteiras e apresentação péssima.