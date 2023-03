Drake cancela show no Lollapalooza horas antes da apresentação

“Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show no Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas", postou o perfil do Lolla nas redes sociais.

Drake cancelou o show que faria no Lollapalooz neste domingo (26). O rapper era uma das atrações principais do festival que ocorre em São Paulo.

