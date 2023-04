Drake Bell se pronuncia pela 1ª vez após ser dado como desaparecido

Na quinta, a polícia de Daytona Beach, na Flórida, Estados Unidos, havia feito uma publicação no Facebook comunicando que o ator estava desaparecido. Horas depois, porém, os policiais atualizaram a postagem e declararam que Drake estava bem, em contato com agentes da lei.

Segundo o artista, ele havia deixado o celular no carro e não atendeu a ligações durante a noite. “Você deixa seu telefone no carro, não atende durante a noite e dá nisso?”, escreveu, com emojis de riso.

