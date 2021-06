Drake Bell, da série Drake & Josh, é preso nos EUA

Poucos detalhes foram revelados sobre o caso e uma nova audiência deve ocorrer no dia 23 de junho, antes do julgamento.

Bell só foi indiciado agora, e preso pela Polícia de Cleveland, convidado a ceder DNA para a polícia. O artista se declarou inocente perante o Tribunal do Condado de Cuyahoga na quinta-feira (3), e foi liberado ao pagar fiança de . US $ 2.500. Ele recebeu ordem para ficar longe da suposta vítima.

De acordo com a Fox 8 de Cleveland, em 2017 o ator teria tido uma conversa inadequada na internet com um menor (não foi informado o sexo) que por vezes tinha “natureza sexual”.

