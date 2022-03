Donald Trump vende 'mansão branca' na praia por US$ 59 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, 75, colocou novamente à venda uma mansão que ele havia anunciado no ano passado, mas que saiu de mercado nos últimos meses.

Segundo informações do New York Post, o imóvel fica em Palm Beach (Flórida), tem uma área de 971 m² e está à venda por US$ 59 milhões (cerca de R$ 303,1 milhões). O preço é US$ 10 milhões mais caro do que o anunciado em 2021.

Dentro da mansão há oito quartos, onze banheiros, sala de estar, sala de jantar, terraço, biblioteca e uma sala estrategicamente localizada para a apreciação do pôr do sol, além de uma piscina na área externa, a poucos passos do mar.

O imóvel chama a atenção por ser todo branco por fora -incluindo janelas, portas e telhados. Esta também é a cor da maioria dos móveis que definem a casa. Sua estrutura, que existe desde 1956, é predominantemente de cimento.