‘Domingão com Huck’ estreia hoje com Show dos Famosos; confira detalhes

O Show dos Famosos volta com os estreantes Fiuk, Glória Groove e Margareth Menezes, com homenagens a artistasconsagrados da música no quadro que terá o diretor Boninho e a cantora Preta Gil no júri fixo. Um dos artistas irá fazer uma performance em homenagem a Amy Winehouse.

O apresentador tem a missão de substituir definitivamente Fausto Silva, que passou 32 anos à frente do programa. O Domingão vai ao ar após a partida entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Depois de uma estreia de sucesso de seu sucessor Marcos Mion no “Caldeirão”, Luciano apresenta neste domingo (5) o primeiro “Domingão com Huck”.

