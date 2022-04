Doente na Europa, Felipe Neto se desespera com hospitais da França e preocupa fãs: 'não estou melhor'

"Quero deixar aqui registrada a importância da vacina. Se com as 3 doses eu estou nesse estado, imagina o que teria acontecido se eu não tivesse nenhuma. Obrigado, ciência!",, postou Felipe quando ainda achava que estava infectado pela Covid-19.

"Mas nesse país, com esse sistema de saúde, vai ser impossível descobrir. A única forma de voltarmos pro Brasil é com vôo privado, jamais deixaria a Sam aqui. Estou tentando um. Valorizem o Brasil. Já precisei de médico nos EUA e agora em Paris. E vi de perto a desgraça de precisar de atendimento em Londres. Repito: valorizem o Brasil".

"Eu e Bruno continuamos dando negativo pra Covid. A Sam cotinua dando positivo, mas agora está quase sem sintoma, só com tosse. Estamos com a suspeita de que eu peguei Influenza, não Covid".

O youtuber tinha contado mais cedo que uma das amigas que o acompanhava, Samantha, testou positivo para covid, mas ele e outros amigos testaram negativo. Agora, o influenciador tenta fretar um voo particular para conseguir retornar com todos os amigos, incluindo Sam.

Felipe Neto criticou o sistema de saúde de países estrangeiros e elogiou o do Brasil ao falar sobre sua saga de ter adoecido durante a viagem a Europa. Não é a primeira vez que ele passa por apuros com hospitais no exterior e exalta o SUS (Sistema Único de Saúde).

