Doente e grávida, namorada de Luva de Pedreiro faz desabafo após fazer mudança sem ajuda: 'solitária'

A bióloga postou um vídeo subindo e descendo a escada com malas, pouco depois de sair do hospital. "A médica disse: repouso total. Eu: fazendo mudança, sozinha e grávida. Ser independente e solitário faz você nunca esperar por ninguém", escreveu ela na legenda.

Távila Gomes, que espera um filho com o influenciador Luva de Pedreiro, fez um desabafo no Instagram reclamando sobre não ter ajuda.

