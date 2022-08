Relembre a carreira de Simone e Simaria: da descoberta por Frank Aguiar ao fim da dupla

Sucesso nacional, Simone e Simaria romperam definitivamente a dupla e seguirão em carreira solo após 26 anos cantando juntas. Muito se fala sobre os motivos da separação das irmãs, mas muitos não sabem como a dupla chegou até aqui.

Infância difícil

As irmãs têm origem humilde, nasceram no interior da Bahia, em Uibaí. Filhas de um garimpeiro e uma lavadeira, Simaria nasceu em 1982 (40 anos) e Simone em 1984 (38 anos). A família se mudou para o Mato Grosso e por lá perderam o pai, que foi enterrado como indigente por não ter condições financeiras.

A avó passou a cuidar das netas na Bahia, e a mãe se mudou para São Paulo atrás de emprego para sustentar os filhos.

Descoberta por Frank Aguiar

O dom da dupla falava alto desde cedo e com 14 e 12 anos, quando as duas estavam cantando em um bar, foram descobertas por Frank Aguiar, que as recrutou como backing vocals. "Fui tocar em um barzinho e lá estavam as duas pirralhas, dançando, lindas e com vozes maravilhosas. Nunca tinha pensado em ter backing vocal até então, mas nessa hora aconteceu", lembrou ele em entrevista recente.

Forró - Em 2007, elas resolveram deixar Frank Aguiar e entrar no grupo de forró eletrônico que estava estourado no Nordeste, “Forró do Muído”. Após 5 anos lá, elas decidiram seguir a carreira em dupla.

Dupla - A estreia em "As Coleguinhas Vol. 1", de 2012, se tornou sucesso em 2015 com o lançamento do DVD “Bar das Coleguinhas”. Em 2016, outros hits como "126 Cabides" e "Regime Fechado" cravaram as duas entre as artistas mais escutadas do Brasil.

O nome tem origem familiar. "Minha mãe chamava todo mundo de 'coleguinha' e nos nossos shows começamos a falar a frase 'vai, coleguinha' para fazer as pessoas mexerem", disse Simaria em 2012.

Papel de cada uma - Segundo o site Uol, Simaria sempre foi a empresária, a administradora da dupla, cuidando da parte burocrática e de produção, tudo o que envolvia a marca; Ela também fazia as composições. Já Simone era responsável por soltar mais a voz.

“Posso dizer que a Simaria cuida de tudo, tudo tem que ter o dedo dela, eu fico só com a parte de cantar um pouco mais, pegar o dinheiro e dividir igualzinho.”, disse ela em 2016.

Problemas públicos - No entanto, a dupla passou a ter problemas públicos após Simaria ter a saúde debilitada, passando por uma tuberculose ganglionar e se afastando do palco. Simone ficou sozinha com a agenda da dupla, e Simaria fez um breve retorno, mas logo enfrentou novos problemas de saúde.

Em 2018, a dupla voltou para gravar o DVD “Aperta o Play”, mas com uma agenda mais reduzida.

A primeira briga que veio a público foi um áudio gravado nos bastidores do programa do Ratinho, em que Simaria reclama de estar sobrecarregada e Simone reclama afirmando que é melhor não fazer se for cantar desafinada, e aconselha a irmã a poupar a voz.

Como já declarou em entrevista a Leo Dias, Simaria acredita que Simone a recrimina, a censura e a controla, já Simone acha que a irmã não agradece o cuidado que ela tem, além de provocar brigas com o seu temperamento forte. "Tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?", disparou Simaria em entrevista a Leo Dias.

A cantora foi muito criticada por atacar Simone, que praticamente não revidava os comentários públicos. "Talvez, não sei, eu tenha exagerado no cuidado", disse Simone no palco do primeiro show que fez após Simaria se ausentar dos palcos mais recentemente.

Com informações do Splash Uol.