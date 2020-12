Djonga é criticado após reunir multidão em show em meio à pandemia da Covid

O rapper Djonga está sendo fortemente criticado nas redes sociais após circular um vídeo de um show dele com uma multidão de pessoas, no Rio de Janeiro em meio à pandemia da Covid-19. O evento ocorreu no sábado (5).

Rio de Janeiro batendo recordes de internados e mortos por covid. Que bom que o nome do Djonga nas redes é “Deus”, talvez assim ele consiga cuidar da vida dessas pessoas. pic.twitter.com/xBsWaCWGl9 — Lana de Holanda (@lanadeholanda) December 7, 2020

Nas imagens, ele aparece no ombro dos fãs enquanto canta. "Saudade de ver show presencialmente tá grande. De viajar, de ver os amigos, de ir à academia... Mas não tô conseguindo entender como que as pessoas preferem se arriscar, mesmo com o número de casos de Covid-19 aumentando absurdamente. Esse vídeo do show do Djonga foi triste demais", comentou uma internauta.

A assessoria do rapper informou à Quem que ele não vai se pronunciar sobre a polêmica. Neste domingo, o Rio de Janeiro registrou 23.231 óbitos e 371.075 de casos da doença.