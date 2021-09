DJ Tiësto joga cinzas de fã junto com confetes durante festival

O DJ Tiësto fez uma homenagem muito peculiar à um fã, que veio a falecer neste verão. Na semana passada, o DJ aproveitou a sua participação no festival Creamfields, na Inglaterra, para espalhar as cinzas do seu fã num canhão de confetes.

De acordo com a BBC, o fã de Tiësto chamado Stuart Mitchell, de 30 anos, cometeu suicídio em julho do ano passado. Mitchell tinha ingressos para este festival, que foram vendidos após sua morte para ajudar a pagar o funeral.

Como agradecimento, a família de Stuart Mitchell enviou parte das cinzas de seus parentes para o comprador do ingresso e escreveu: "Se você pode espalhar as cinzas em Creamfields e deixá-lo ir a este festival pela última vez, nós ficaremos gratos."

O comprador do ingresso então entrou em contato com a organização e pediu uma foto das cinzas para ser exposta no palco do festival, mas ficou chocado com a contraproposta do organizador: Coloque as cinzas em um canhão de confete durante a apresentação de Tiësto, encerrando assim o festival.

Ao final da homenagem está um pôster impresso pelo comprador do ingresso, mostrando uma foto de Stuart Mitchell e seu filho de 3 anos, onde se lê: “Esta última dança é para você, amigo”.