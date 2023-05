DJ Netto revela como conheceu nova namorada e Hariany se pronuncia após datas 'não baterem'

Após ser muito questionada pelos fãs, a ex-bbb acabou se pronunciando: "Ei, meus amores, queria pedir para que vocês virassem a página como eu virei, bora acompanhar as coisas boas que estão acontecendo na minha vida? Ao invés de dar moral para coisas que não nos acrescentam? Estou em um ciclo tão em paz, tão positivo… grata por tantas coisas", escreveu ela no Twitter.

Isso porque os dois contaram que já se conheciam desde 2020 e voltaram a se encontrar no Carnaval, e não se desgrudam desde o Desfile das Campeãs. No entanto, internautas estranharam que o DJ ainda estava noivo de Hariany durante o Carnaval. Eles brigaram no segundo dia da folia e anunciaram o término.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.