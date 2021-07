DJ Ivis tem músicas retiradas de playlists do Spotify e artistas apagam parcerias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As músicas do DJ Ivis desapareceram das playlists oficiais das plataformas de streaming Spotify e Deezer, após a recente repercussão dos vídeos em que o artista aparece agredindo a ex-mulher Pamella Holanda.

Além disso, alguns artistas retiraram dos streamings e do YouTube canções que fizeram em parceria com o DJ.

"A Deezer retirou as músicas do DJ lvis de todas as suas playlists oficiais, nas quais damos destaque para músicas e artistas", afirmou a assessoria da plataforma à reportagem. "[O serviço] retirou também todas as capas das playlists em que ele aparecia."

Além da Deezer, o Spotify também retirou as obras do paraibano de suas playlists oficiais. Antes da repercussão dos vídeos em que é flagrado cometendo o crime, o DJ constava em listas do Spotify como "Paredão Explode", "Rádio Bora", "Meu País Nordeste" e "Pisadinha e Piseiro".

O Spotify diz que não quer comentar o assunto, mas divulgou via assessoria uma nota de posicionamento de conduta global publicada em 2018.

"Não pretendemos bancar o juiz e o júri. Nosso objetivo é conectar artistas e fãs --e as playlists de reprodução do Spotify são uma grande parte de como fazemos isso", diz a nota.

"Nossos editores de playlists estão profundamente enraizados em suas respectivas culturas, e suas decisões se concentram em qual música terá uma repercussão positiva para os ouvintes. Isso pode variar muito. Em todos os gêneros, nosso papel não é regular os músicos. Portanto, estamos nos afastando da implementação de uma política em torno da conduta do artista."

Recentemente, o músico Zé Felipe retirou o videoclipe de "Galega" --parceria sua com Ivis-- do YouTube. Excluiu também a canção dos serviços de streaming.

MC Danny, que vinha sofrendo críticas por não comentar o crime cometido por Ivis, retirou o videoclipe de "Não Pode se Apaixonar" do YouTube, deixando no site somente a versão bregafunk, que não inclui o DJ.

Preso nesta quarta (14) por lesão corporal associada a violência doméstica e familiar, DJ Ivis é conhecido como o astro da pisadinha e tem hits como "Volta Bebê, Volta Neném", com o DJ Guuga, "Não Pode se Apaixonar", com Xand Avião e MC Danny, "Esquema Preferido", com Tarcísio do Acordeon, "Volta Comigo BB" e "Cadê o Amor", ambas com Zé Vaqueiro, com quem também divide o sucesso "Letícia".

Embora não conste mais nas playlists editoriais do Spotify e da Deezer, o DJ ainda aparece nas que reúnem as músicas mais ouvidas das plataformas na atualidade.

No dia 11 de maio, sua ex-mulher Holanda denunciou as agressões nas redes sociais. Em vídeos, ela aparece sofrendo socos, tapas e empurrões do DJ. Em algumas das situações, ela estava com a filha do casal nos braços.