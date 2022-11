DJ Ivis manda indireta para Simaria: 'erros passados não condizem com o presente'

Sem mencionar a cantora, DJ Ivis publicou uma nota de repúdio nas redes sociais. “Me posicionarei apenas agradecendo a oportunidade de continuar trabalhando e de todos aqueles que continuam me dando a mão, erros passados não condizem com o presente em que vivo, todo dia me diminuo para que o outro cresça”, iniciou.

DJ Ivis mandou uma indireta para Simone após a sertaneja negar ter qualquer tipo de relacionamento com o compositor. Na entrevista, a irmã de Simone ainda ironizou os boatos: ‘não achei o meu ‘periquito’ no lixo’.

