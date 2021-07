DJ Ivis estrangula e espanca mulher e não é preso após ser levado à polícia

Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, se tornou assunto após ser acusado de espancar a mulher, Pamella Holanda, de 27 anos, e não ser preso, mesmo tendo sido encaminhado à delegacia.

O caso foi divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, neste domingo. Segundo a publicação, Iverson teria a agredido fisicamente e estrangulado no dia 1º de julho e a ameaçado com uma faca.

Segundo fontes, a polícia foi chamada e o casal foi levado à delegacia metropolitana de Eusébio, no Ceará. No mesmo momento, os advogados de Ivis apareceram no local, enquanto Pamella ficou sozinha e com muito medo de represálias de Iverson. Ela contou que teria sido agredida pela 1ª vez ainda na gravidez da filha Mel, hoje com 9 meses.

A polícia tentou acalmar a jovem, que estava extremamente assustada e não queria ficar no mesmo prédio que Iverson. Ela deixou a delegacia às pressas antes de prestar depoimento e fazer exame de corpo de delito, temendo represálias se o DJ fosse preso.

Os policiais, ao notarem a ausência da vítima, foram até a sua casa e pediram que ela registrasse a ocorrência. A jovem explicou sobre o seu medo de ser agredida mais uma vez, e pediu que apenas retirassem o DJ da casa e o impedissem de chegar perto dela.

O pedido, segundo Leo Dias, foi atendido. No dia seguinte, ela buscou a polícia e foi instruída a prestar depoimento e realizar os exames. Mas como não configurava mais flagrante, o que a pegou de surpresa.

Segundo Leo Dias, a jovem acreditou que se realizasse os procedimentos no dia seguinte, com a companhia de alguém que a prestasse apoio, ainda poderia resultar na prisão de Ives.

A Justiça do Ceará emitiu uma medida protetiva em caráter de urgência em favor de Pamella e da filha Mel, de 9 meses. Ivis retirou todos os pertences da casa, sob instrução dos advogados, incluindo o dinheiro guardado, deixando a mulher apenas com R$ 8 na conta, e sem telefone. O celular foi quebrado pelo homem durante a briga.

Ainda segundo Leo Dias, Pamella só conseguiu chamar a polícia no dia da agressão quando foi pedir socorro na portaria do condomínio onde vive.