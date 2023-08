Divergências entre Lira e Haddad, cassação do governador de RR e outras notícias desta terça

Político da sigla de Rafael Correa é assassinado no Equador dias após Villavicencio. Pedro Briones era dirigente local da sigla na província de Esmeraldas, na fronteira com a Colômbia.

Fim de parcelamento sem juros não é solução para rotativo, diz Haddad. Ministro da Fazenda diz que é preciso acabar com altas taxas de quem não quita fatura do cartão sem mexer nas compras parceladas.

Governador de RR é cassado, mas segue no cargo até decisão final do TSE. Aliado de Jair Bolsonaro foi reeleito e é acusado de distribuir cestas básicas durante pleito.

Bolsonaro simulou atrito com TCU para ganhar tempo e resgatar joias nos EUA. Defesa do ex-presidente, em março, atribuiu à corte de contas demora na entrega de presentes, hoje investigada pela PF.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Divergências entre Lira e Haddad, cassação do governador de Roraima, resposta do mercado argentino às eleições primárias e outras notícias para começar esta terça-feira (15).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.