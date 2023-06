Disque denúncia oferece mil reais por informações de suspeito de matar Jeff Machado

O corpo de Jeff foi encontrado em um baú enterrado a 2 metros de profundidade e coberto de concreto em uma kitnet em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 24 de maio.

O Disque-Denúncia divulgou nesta segunda-feira (12) um cartaz novo em que oferece recompensa de R$ 1 mil a quem tiver informações que levem à prisão do produtor Bruno de Souza Rodrigues, procurado pelo homicídio e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado.

