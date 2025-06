Diretor pede demissão após bronca ao vivo de Datena e funcionários se revoltam

Três semanas à frente do programa "Brasil do Povo", na Rede TV!, Datena já está causando polêmica e até demissão nos bastidores do programa.

Segundo o TV Pop, o diretor do programa pediu demissão três dias após um episódio tenso ao vivo, em que Datena criticou a condução editorial da atração e disse que preferia “pegar o boné e caminhar” a discutir com a chefia. A fala provocou mal-estar interno e foi apontada como a gota d'água para a saída do diretor.

Desde então, o clima na equipe pesou. Parte dos funcionários teria se unido em apoio ao antigo diretor e enviado reclamações formais à emissora. Segundo a publicação, alguns ameaçam também se demitir caso Datena permaneça. O programa também não vai bem de audiência e nas redes sociais tem pouco engajamento. Além disso, problemas técnicos, como quedas de luz e falhas no áudio, são frequentes.

Em nota, a emissora negou que tenha havido reclamação sobre Datena no Compliance. "A RedeTV! esclarece que não há registros de reclamações ou relatos semelhantes no canal de Compliance e no departamento de Recursos Humanos. A emissora reafirma seu compromisso em apurar qualquer conduta inadequada com seriedade e em manter um ambiente de trabalho seguro, respeitoso e inclusivo."