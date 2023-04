Diego Hypolito faz nova harmonização facial e mostra resultado

"Ainda estou com o rosto um pouquinho inchado, mas o resultado ficou muito melhor do que eu esperava. Estou completamente satisfeito. Mas só daqui a 15 dias que vai dar para ver melhor o resultado dos procedimentos”, acrescentou.

"Fiz alguns procedimentos novos, que nunca tinha feito, como o nariz e o maxilar, e nunca tinha mexido antes. Gostei muito do resultado. Até porque, estava muito refém da barba e queria me sentir bem com o rosto sem barba também", contou o atleta a Quem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.