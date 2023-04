Deu ruim? Arthur Aguiar e ex-namorada de Neymar deixam de se seguir após affair

Arthur Aguiar e Rafaela Porto, cantora e compositora ex-The Voice e ex-namorada de Neymar, deixaram de se seguir no Instagram após rumores de affair.

Os dois estariam se conhecendo melhor desde fevereiro e quase assumiram o namoro. Esse seria o primeiro relacionamento sério do ator e campeão do BBB22 após o fim do casamento com Mayra Cardi.

O quase casal chegou a postar fotos no mesmo lugar durante uma viagem no Carnaval, dando um típico indício de quem está prestes a assumir o romance.

Rafaela marcou presença na festa de aniversário de Arthur, com amigos familiares dele, e chegou a seguir e ser seguida por algumas pessoas que estavam por lá.

No entanto, a situação pode não ter terminado amigavelmente, já que os dois deixaram até de se seguir no Instagram.

A cantora participou do The Voice Brasil e ficou mais famosa em 2019, quando foi apontada como namorada de Neymar. Na época, foi cogitado que o jogador assumiria o namoro durante o seu aniversário em Paris. Os dois chegaram a cantar juntos no palco enquanto ele abraçava o filho, Davi Lucca, mas o namoro também não engrenou.