Desesperado, humorista Fábio Rabin revela que foi detido no Catar e ameaçado por policiais: 'quase perdi minha vida'

O humorista Fábio Rabin se desesperou ao ser detido no Catar nesta segunda-feira (5). Ele viveu momentos de terror ao ser preso por estar embriagado enquanto se preparava para assistir à partida entre Brasil e Coreia do Sul. O humorista afirmou que foi ameaçado com armas e temeu por sua vida, e relatou que estava a caminho do estádio quando foi detido em uma tenda para onde a polícia leva os torcedores alcoolizados nos arredores do estádio.

Pegaram o Rabin no Catar, mano. pic.twitter.com/rys50XI8W8 — leon (@leo_8947) December 5, 2022

"Eu tô feliz que eu não estou morto. Juro por Deus. Eu fiquei trancado numa sala. Eu fiquei trancado numa sala com esses caras. Liguei uma live lá e acho que se eu não tivesse ligado a live eu tava morto a essa hora, eu e um cara. Tem um negão que está dentro dessa po***. E eu quase morri porque eu tentei ajudar o cara também. Uma hora eles me liberaram. Eu mandei 'esse cara tá comigo também'. Eu quase perdi a minha vida para tentar ajudar o cara. Desculpa o desespero também", disse ele no Instagram.

"Eu achei que nunca mais ia ver minha filha", repetiu Rabin, chorando. ele, "Juro que não estou fazendo isso por engajamento. Eu achei mesmo que ia morrer e só fui salvo por ter feito uma live."

Na live em questão, gravadas antes de ele ser liberado, Rabin comunicou aos seguidores que foi preso e as imagens foram interrompidas.

Em conversa com o Uol, Rabin admitiu que bebeu cerveja e uísque, e fontes afirmaram que ele estava embriagado e mal conseguia andar.

Rabin afirma que quando estava detido, os policiais o provocavam dizendo para ele sorrir e tentavam o intimidar, fazendo referências ao Alcorão. O humorista brasileiro é judeu e alega que se sentiu em perigo junto aos policiais árabes.

Mais tarde, o humorista voltou às redes sociais mais calmo e comemorou a vitória do Brasil contra a Coreia.