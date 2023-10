Derrite diz que armas furtadas do Exército iriam para o PCC, Receita prepara reestruturação e outra notícias do dia

Bobby Charlton, um dos maiores nomes do futebol inglês, morre aos 86 anos. Jogador é ídolo histórico do Manchester United e conquistou a Copa de 1966 pela Inglaterra.

Grupos anti-Milei apostam em comparação com Bolsonaro na véspera da eleição. Vídeo lista patriotismo e piadas do ex-presidente e diz que Argentina 'não precisa passar por isso'.

Cidades são suspeitas de criar turmas fantasma de alunos para desviar verba da educação. Matrículas infladas no EJA (Ensino de Jovem e Adulto) fariam municípios receber mais recursos do Fundeb; Prefeituras negam irregularidade.

Armas do Exército iriam para o PCC, diz secretário de Segurança de SP. Cinco metralhadoras e quatro fuzis foram recuperados em São Paulo após confronto com bandidos. Exército e polícia ainda procuram 4 metralhadoras.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Derrite diz que armas furtadas do Exército iriam para o PCC, Receita prepara reestruturação, cidades são suspeitas de criar turmas fantasmas para receber verba e outras notícias do dia para começar o seu domingo (22).

