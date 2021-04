Depois de Zé Felipe, Gusttavo Lima rebate crítica de Felipe Neto

“Então, o que eu disse há um ano, repito: quem se cala diante de ameaças fascistas, que sem cala com o assassinato da população, é conivente. Vou repetir na cara de cantor, de atriz, de youtuber, de tiktoker: Se você tem um público de milhões de pessoas e opta por calar o diabo da boca, perante mortes… Não estamos falando de debate político, é sua obrigação como ser humano (…) Abre a porra da boca, irmão! Para de se esconder! Para de ter medo de perder dinheiro, perder seguidor. Seguidor é mais importante que vida, que a democracia do seu pais? Dinheiro é mais importante que tudo?”, disse.

O cantor foi curto ao rebater o youtuber nesta quarta-feira (28): “Quem é esse cara? Não o conheço, alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto”, escreveu Gusttavo no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.