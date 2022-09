Deolane resgata vídeo de Deborah sobre eleitores de Dilma: "eu sou rica, miseráveis"; assista

"Quer saber, me preparando pra viajar pra Orlando onde mora o meu pai. Eu sou rica, bem sucedida e muito bem de vida. E tentei ajudar vocês, miseráveis, burros que votaram na p*rr* da Dilma para ser reeleita. Vocês são muito burros e vão depender de 'Bolsa Família' e 'bolsa miséria' para o resto da vida. Porque quanto maior o número de bolsas existir, maior o número de pobres. Vocês vão continuar na m*rda, eu não, eu tenho condições de sair desse país que vai virar uma Cuba, vai virar uma ditadura, se quiserem podem parar de me seguir, eu faço questão, estragaram esse país, merda de petistas" , disparou ela no vídeo.

