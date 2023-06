Deolane Bezerra se pronuncia após porradaria entre irmã e Rico em festa

A advogada afirmou que Rico usou a irmã como escudo: “Não aguentou descobrir a infidelidade do seu parceiro e foi lá arrumar confusão covardemente”, e “sim, na minha opinião ele está errado e a Justiça irá decidir sobre”, afirmou Deolane no texto. Confira:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.