Deolane Bezerra se manifesta após polícia levar joias e carros de sua casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora e DJ Deolane Bezerra, 34, se manifestou, na noite desta quinta-feira (14), após a polícia ir em sua casa em Alphaville, em São Paulo, para fazer a apreensão de joias e um carro de R$ 1 milhão. Ela é alvo de investigação por participação de influencers em publicidades para a empresa Betzord —que atua no segmento de apostas esportivas.

Por meio dos stories, no Instagram, a advogada e DJ apareceu ao lado de um avião após voltar de viagem do Nordeste e declarou que não estava nem um pouco preocupada com a investigação da polícia.

“Gente do céu, acabei de descer do avião e meu celular está estourado. Vou ver tudo que estão falando a meu respeito mais uma vez. É, Brasil, é sobre isso. Ter opinião política, ser verdadeira e trabalhar honestamente muitas vezes gera isso, né? Mas vamos para mais um processo”, disse ela.

A influenciadora ainda ironizou que o sucesso lhe trouxe dinheiro e processos. "Deolane, o que você ganhou depois da fama? Processos. Um bocado, mas vamos para cima, né? Sou brasileira e não desisto nunca. Bora pra luta", finalizou.

ENTENDA O CASO

Deolane Bezerra se tornou alvo de uma investigação e recebeu, na tarde desta quinta, em sua casa em Alphaville, uma equipe da 27ª DP de São Paulo. Os policiais cumpriram ordem judicial de busca e apreensão a fim de coletar provas para o inquérito que busca investigar influenciadores que fizeram publicidades para a empresa Betzord, que atua no segmento de jogos e apostas esportivas on-line. A informação foi confirmada a este colunista Lucas Pasin, do Splash, com Daiane Bezerra, irmã da influenciadora.

Segundo a irmã de Deolane, foram apreendidos dois carros, uma Land Rover Discovery e um Porsche, que vale cerca de R$ 1 milhão. Além disso, relógios da marca Rolex e uma agenda com anotações foram levados pela polícia.

"A Deolane, assim como diversos influenciadores, já divulgou essa empresa. Basta entrar no Instagram dos donos que terá fotos com vários artistas. Mas só sobra para a Deolane", justifica Daiane.

A informação sobre a investigação de Deolane Bezerra foi publicada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias, do "Metrópoles". Ele afirma que o suposto crime seria contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro.

O QUE DIZ A EMPRESA?

A Betzord soltou um comunicado nas redes sociais, indicando que "sempre atuou de forma correta e respeitando as normais legais".

"Em respeito aos seus consumidores reitera que sempre pautou sua conduta profissional dentro dos limites legais [...] a empresa contribui e sempre contribuirá com as investigações", diz trecho da nota assinada pelo advogado Huendel Rolim.

A Polícia Civil foi procurada pela coluna, mas não havia retornado até a publicação desta reportagem. O espaço segue em aberto.