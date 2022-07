Deolane Bezerra mostra vídeo de busca e apreensão e aponta abuso: 'Nada de ilícito encontrado'

“Ao meu ver, houve excesso da autoridade policial. Por que? Porque no mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, pede que sejam apreendidos objetos de origem ilícita. Nada disso foi encontrado na minha casa, celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado de busca e apreensão”, continuou.

No pedido do Ministério Público de São Paulo, Deolane aparece como averiguada, por ter feito publicidade para a empresa BetZord, que é investigada. Deolane foi nomeada embaixadora da empresa de apostas esportivas e fez publicidade para a mesma. Não só a influenciadora como também Tirullipa e outros famosos foram alvos das investigações.

“Estou aqui com o pessoal da 27ª DP, estou passando por um mandado de busca e apreensão em minha residência. Nada de ilícito foi encontrado, estou com dois membros da OAB. A investigação, a princípio, é lavagem de dinheiro”, mostrou ela.

