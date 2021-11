Deolane Bezerra faz primeiro show com holograma de MC Kevin

Deolane Bezerra fez seu primeiro show como cantora na madrugada deste domingo (21), em São Paulo.

A viúva de MC Kevin usou uma jaqueta com a imagem do funkeiro e no telão foi exibido um holograma do MC que morreu em maio ao cair do 5º andar de um hotel, no Rio de Janeiro.

Deolane se declarou para Kevin no início do show. “Kevin, eu te amo, você sabe o quanto. Sei o quanto você está feliz por mim”, disse.