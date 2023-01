Denúncia da PGR contra vândalos, destituição de Josué Gomes da Fiesp e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A denúncia da PGR contra vandalismo no Senado, a destituição de Josué Gomes da Fiesp, a morte de Gina Lollobrigida e outras notícias para começar esta terça-feira (17).

ATAQUE À DEMOCRACIA

PGR denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de atos golpistas e vandalismo no Senado. Procuradoria pede R$ 40 milhões em bloqueio de bens dos alvos da acusação.

Em audiências, presos reclamam de falta de wi-fi, da comida e da limpeza nas lentes de contato.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Lira defende punir deputado que incentivou ataque golpista, mas isenta 3 eleitos. Presidente da Câmara evita se posicionar sobre Bolsonaro, diz que seu CPF é outro e que 'cada um responde pelo que faz'.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Alvos da PF são suspeitos de pagar ônibus e hospedagem para golpistas do 8 de janeiro. Policiais cumprem três mandados de prisão, um dos alvos é um subtenente do Corpo de Bombeiros do RJ.

GOVERNO LULA

Lula 3 patina para retomar normalidade e criar agenda positiva após ataques golpistas. Governo buscou manter agenda intensa no Planalto em esforço para sinalizar volta à rotina.

INDÚSTRIA

Assembleia da Fiesp aprova destituição de Josué Gomes da presidência. Pessoas ligadas ao empresário, porém, já afirmam que decisão não tem validade.

AMBIENTE

Heleno autorizou condenada por tráfico a explorar garimpo em área vizinha aos yanomamis. OUTRO LADO: General diz que aval passa por 'longo processo', GSI não comenta e garimpeira afirma já ter cumprido sua pena.

MERCADO

'Fraudador dá uma de maluco': as críticas do BTG contra os principais acionistas da Americanas. Banco foi impedido de cobrar dívida depois que varejista conseguiu liminar; companhia e principais sócios não comentam.

Rial sai e entra Rothschild na negociação da Americanas com credores.

GINA LOLLOBRIGIDA (1927 - 2023)

Morre Gina Lollobrigida, musa italiana que foi sex symbol do cinema, aos 95. Atriz do neorrealismo virou estrela em Hollywood e contracenou com ícones como Humphrey Bogart e Frank Sinatra.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia completa ogiva nuclear do 'torpedo do Juízo Final'. Anúncio extraoficial ocorre duas semanas depois de fragata com hipersônicos ir ao Atlântico

e mais.

UNIVERSIDADE

Aluna de medicina da USP é suspeita de desviar quase R$ 1 milhão de festa de formatura. Polícia Civil investiga estudante de 25 anos por supostos crimes de apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro.

COTIDIANO

Mais um anestesista é preso no Rio suspeito de estuprar pacientes sedadas. Em depoimento, médico confessou filmar abusos; ele também é investigado por armazenar imagens de abuso sexual infantil.

MUNDO

Passageiro fez transmissão ao vivo de avião no Nepal momentos antes de queda. Registro em live no Facebook indica que explosão foi súbita; número de mortos encontrados sobe a 70.

GUGU

Justiça decide que Gugu Liberato e Thiago Salvático não eram casal, mas amigos. Chef de cozinha, que diz ter mantido relação com apresentador, pretende recorrer da decisão.