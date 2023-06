Denilson volta a reclamar de Belo por dívida milionária: 'Como coloca a cabeça no travesseiro?’

Denilson voltou a falar sobre a dívida milionária do cantor Belo, que começou nos anos 2000. O ex-jogador afirmou que ainda não recebeu o dinheiro - apesar de determinado pela Justiça - e detonou a atitude do marido de Gracyanne.

"Alguns valores estão invertidos. Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas no fundo é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério", disse Denilson no podcast “Benja me mucho”, do jornalista Benjamin Back.

A briga começou quando o apresentador empresariava o grupo Soweto, que tinha Belo como vocalista. Ele decidiu sair para seguir carreira solo e por conta da quebra de contrato tinha que pagar uma multa para Denilson, que nunca aconteceu.

Em julho do ano passado, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 7 milhões que seriam destinados ao cantor e posteriormente a Denilson para o pagamento da dívida.

"Ele não me pagou. E não é normal não pagar. Não tem mais a ver com a Justiça. A Justiça fez a parte dela, deu causa ganha. Agora é só pagar. Minha conta é x, só deposita... Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: 'esquece isso aí!'. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar. O que é certo é certo, e o que é errado, é errado".