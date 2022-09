Demi Lovato no Rock in Rio vai da fase roqueira a hits da Disney em show animado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Demi Lovato fez jus à sua nova fase roqueirinha durante sua apresentação no palco Mundo, da nona edição do Rock in Rio. A cantora começou o show às 20h35, vestida de preto da cabeça aos pés, e agitou a o público com arrastados solos de guitarra e vocais gritados.

A cantora abriu seu show com "Holy Fvck", faixa que dá nome ao seu novo disco, que foi lançado semanas atrás e tem letras que cutucam temas como sexo, religião e vício em drogas.

Os lovatics --nome dado aos fãs da cantora-- puderam sentir um gostinho nostálgico em canções como "La La Land", hit de sua fase Disney. A cantora foi uma das estrelinhas da emissora, tendo sido protagonista da sitcom "Sunny entre Estrelas" e dos filmes de "Camp Rock", que também tinha a boyband Jonas Bothers, hoje extinta, no elenco.

Essa atmosfera nostálgica e contagiante lembra um pouco o que rolou no show da americana Miley Cyrus no Lollapalooza, em março. Nele, a artista, que foi protagonista da série "Hannah Montana" -também da Disney- e vive uma fase roqueira que bebe da fonte do revival dos anos de 1980, agitou o público com hits da década passada. E assim como o show de Lovato, soube mexer com a memória afetiva de grande parte da geração Z, os nascidos entre 1995 e 2010.

A cantora tocou ainda canções como "You Don't Do It For Me Anymore", "Remember December", "Skyscraper", "Cool for the Summer", "29" e "Heart Attack".

O público estava cheio e muitas das pessoas cantavam as letras do começo ao fim. Em momentos de canções antigas, havia uma empolgação exacerbada.