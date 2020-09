Demi Lovato e Max Ehrich terminam após dois meses de noivado, diz revista

Demi Lovato e Max Ehrich terminaram o noivado após dois meses que ocorreu o pedido, de acordo com a revista People.

"Foi uma decisão difícil, mas Demi e Max resolveram seguir caminhos diferentes para focar em suas respectivas carreiras", disse fontes próximas ao casal a revista.

O casal passou a enfrentar problemas na relação após Max viajar para filmar um novo projeto, no início de setembro, segundo informou o E!News.

Ambos continuam com as fotos do casal em suas redes sociais, mas ainda não confirmaram o término.