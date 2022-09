Defesa de Karoline rebate processo de Éder Miltião: ‘'Ela tem provas robustas de abusos'

"Karol recebeu esse processo cheio de absurdos, inverdades, sem provas em meio ao seu puerpério, e, como é sabido, o protocolo da ação ocorreu poucos dias antes da sua filha nascer. Uma verdadeira punhalada. Neste processo, o Eder acusa Karoline de ter cometido abusos sem comprovação, já o contrário não é bem assim. A Karol tem provas robustas dos abusos sofridos. Destaca-se que esse processo pode ser considerado mais um. Karol sempre quis estar em paz, buscou com todas as suas forças viver em harmonia com o pai da sua filha, mesmo mediante todos os problemas enfrentados até os dias atuais, mas infelizmente quando somos atacados, precisamos nos defender. E quanto a mim, farei o possível e impossível para reestabelecer a verdade, lutando pelos seus direitos", disse a advogada Gabriella Garcia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.