Defesa da filha de André Gonçalves critica versão do ator: ‘desemprego não exime responsabilidade'

Depois de André Gonçalves justificar que está desempregado após ter a prisão decretada por falta de pagamento de pensão alimentícia, a defesa da filha do ator, Valentina Benini, se pronunciou afirmando que o desemprego "não exime o responsável pelo pagamento dos alimentos aos filhos".

E também ressaltou que não é de hoje que o ator não vem pagando a pensão alimentícia da sua filha com Cynthia Benini. "Importante esclarecer que o débito acumulado é fruto de muitos anos de inadimplência (total ou parcial) do dever de sustento do alimentante [Gonçalves] para com sua filha. Todas as decisões judiciais estão transitadas em julgado, tendo sido garantido ao alimentante o respeito ao contraditório e ampla defesa"., afirmou a advogada Stella Marys Silva Pereira de Carvalho, em nota ao Notícias da TV.

Ela ainda compartilhou um trecho do entendimento do Ministério Público sobre o caso. "O conjunto probatório se mostrou conclusivo no sentido de que o apelante [Gonçalves] vem realizando diversos trabalhos através de contratos por obra certa, bem como possui empresa individual no ramo de produções artísticas".

André Gonçalves teve prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica decretada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na segunda-feira (22). O valor da dívida, atualizado, é de mais de R$ 350 mil.

A advogada de Valentina afirmou que se a jovem ou a sua mãe, Cynthia, receberem ataques na internet devido à decisão da Justiça, o caso será levado às autoridades. Mãe e filha optaram por permanecer em silêncio.

O advogado de André Gonçalves, Sylvio Guerra, afirmou que o ator começou a atrasar a pensão em 2016 quando foi demitido da Globo. . "Mesmo desempregado, todos os freelas que ele fazia, como a Dança dos Famosos, ele sempre pagou as pensões abaixo do valor combinado", afirmou Guerra.

O trabalho mais recente do ator na televisão foi na novela Jesus (2018) e em 2020, ele participou da Dança dos Famosos.