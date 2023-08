Decreto permite importação de energia da Venezuela, liberação de agrotóxicos sob Lula e outras notícias do dia

Megaestudo avalia a importância de seis alimentos aliados do coração. Mais importante do que eliminar gorduras, é essencial incluir frutas, vegetais, legumes, nozes ou castanhas, peixes e laticínios.

Argentina oferece vale de até US$ 100 para turistas. O programa Tesoros Argentinos lança um novo formulário no próximo dia 15 para quem visitar o país.

Polícia de Santos apura queixa de importunação sexual contra Falcão. Funcionária do prédio onde ele mora deu queixa na polícia nesta sexta (4); OUTRO LADO: ex-jogador diz que 'não aconteceu' e anuncia sua saída do clube.

Projeto de CEO do ChatGPT paga R$ 298 para acessar dados da íris. Empresa não esclarece quem é responsável por informações no Brasil e usuário pode perder dinheiro por descuido.

Morre Anamaria, musa da bossa nova e 'Mulher de Branco' de Ipanema. Figura conhecida no bairro e que teve relevância nos anos 1970, foi cantora e companheira do compositor Marcos Valle.

CPI DO 8 DO JANEIRO

Liberação de agrotóxico no governo Lula segue ritmo da gestão Bolsonaro. Em seis meses e meio foram feitos 231 registros, volume que já supera o total anual de qualquer outra gestão do PT.

PT e PSB serão afetados em reforma, diz Lula a aliados; Alckmin resiste a mudança. Presidente discutiu cenários com integrantes de seu partido no Palácio da Alvorada; PT tem hoje 11 pastas, e PSB, 3.

