Decisão do TCU sobre joias presenteadas a Bolsonaro, suspeita da PF de corrupção no Acre e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão do TCU sobre joias presenteadas a Bolsonaro, a suspeita da PF de corrupção no Acre, o ataque a tiros na Alemanha e outras notícias para começar esta sexta-feira (10).

POLÍTICA

Ministro do TCU proíbe Bolsonaro de usar ou vender joias presenteadas por sauditas. Um conjunto de colar, brincos e anel foi apreendido pela Receita em 2021; estojo com relógio, rosário e abotoaduras de marca de luxo foi incorporado a acervo pessoal do ex-mandatário.

POLÍTICA

Caso das joias incomoda aliados evangélicos, mas Malafaia defende Bolsonaro. Não houve nenhuma iniciativa de esconder os artigos de luxo, diz pastor próximo ao ex-presidente.

POLÍTICA

Indústria da defesa tentou contratar generais ex-ministros de Bolsonaro. Comissão de Ética impôs quarentena a Paulo Sérgio e a Ramos, ao contrário do que fez com outros integrantes do ministério bolsonarista.

CONGRESSO NACIONAL

Partidos articulam punição a Nikolas, mas cassação é improvável. Deputado bolsonarista fez discurso transfóbico no plenário da Câmara no Dia da Mulher.

GOVERNO LULA

Lula se reúne com Lira após fala de deputado sobre falta de base na Câmara. Jantar foi marcado de último minuto e ocorreu fora da agenda das autoridades na casa do ministro Paulo Pimenta .

POLÍCIA FEDERAL

Governador do Acre lavou dinheiro de corrupção com carros de luxo e aviões, suspeita a PF.

OUTRO LADO: Defesa diz que Gladson Cameli (PP) já prestou 'devidos esclarecimentos e colocou-se à disposição das autoridades'.

RIO DE JANEIRO

'De um pingo fizeram um oceano', diz Sérgio Cabral sobre denúncias de corrupção. Livre após seis anos de prisão, ex-governador retoma estratégia de negar acusações e fala em uso de sobra de caixa dois.

MUNDO

Ataque a tiros em centro de Testemunhas de Jeová na Alemanha deixa sete mortos. Polícia ainda investiga se atirador está entre os mortos e diz não ter informações sobre motivação para o ataque.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos da Guerra da Ucrânia. Moscou lança 81 mísseis, incluindo número inédito de hipersônicos, e drones em retaliação por ação em seu território.

COTIDIANO

Acidente entre trem e ônibus com alunos da Apae deixa dois mortos no Paraná. Veículo tentava atravessar o trilho quando foi atingido e chegou a ser arrastado por cerca de 30 metros.

COTIDIANO

Prefeitura de SP lança app para concorrer com Uber e 99, com 90% da tarifa para o motorista. MobizapSP é o segundo app anunciado pela gestão municipal em cinco anos; não há prazo de início.

BANCO CENTRAL

Valores a receber libera dinheiro esquecido a 3,5 milhões de brasileiros. Total resgatado passa de R$ 228 mi; há R$ 6 bilhões disponíveis para 40,9 milhões de pessoas;

CULTURA

Não gostava de balada gay com caras sem camisa, mas hoje entendo, diz Gianecchini. Ator afirma que agora entende por que gays precisam se agrupar para lutar e que só não vai a boates por falta de tempo.

TURISMO

Em Miami, roteiro de arte e gastronomia atrai quem busca overdose de estímulos.

Novas galerias, museus e instalações culturais redefinem o mapa turístico da cidade na Flórida

TURISMO

Monte das Gameleiras, no Rio Grande do Norte, tem ar europeu e frio de montanha. Lei reconhece parte da região, próxima de Natal, como "vila rural holandesa"; pousada ostenta até moinho de vento.