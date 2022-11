Deborah Secco estreia como comentarista da Copa com calcinha à mostra

Deborah Secco estreiou como comentarista da Copa do Mundo nesta segunda-feira (21), no SportTV. No entanto, seu look inusitado deu o que falar nas redes sociais.

A atriz surgiu com a farda da empresa no formato cropped, calça cargo com a calcinha à mostra. Famosos e amigos elogiaram a roupa de Deborah, mas os internautas reprovaram o look.

“É a copa do mundo ou um desfile de moda?”, questionou uma seguidora. “Muito linda, mas não é a vestimenta ideal para a ocasião”, opinou outra.