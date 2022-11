Deborah Secco como miss simpatia da Copa gera ciúme nos bastidores da Globo

Deborah Secco anda incomodando e causando ciúmes em colegas nos bastidores da Globo, após a estreia no "Tá na Copa" (SporTV), na Copa do Mundo Catar 2022.

É que segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, a atriz vem sendo tratada com maior atenção e muito "paparicada", algo que os figurões do esporte nunca experimentaram.

Um exemplo é que "pelo menos cinco pessoas" queriam microfonar a atriz e "outras cinco [apareceram] para perguntar se ela precisa de algo, e outras três pra ficarem em volta dela", disse uma fonte.

O visual de Deborah também virou piada, porque a atriz transformou "em abadá" a camisa social usada pelos apresentadores.

No entanto, segundo Pasin, Deborah tem tirado todas as críticas de letra já que é uma verdadeira "miss simpatia" com todos ao seu redor. "Tem gente que ama, tem gente que odeia", finalizou a fonte.