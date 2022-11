Deborah pede justiça contra as ameaças de Deolane em 'A Fazenda'

"Algo pesado. Lá dentro falei em processo e ela riu dizendo que nem ligava? era mais um pra conta mesmo com minha saída ela continua com ameaças. A brava tá aqui pra defender o grupo b de fora pra dentro. Eu tenho muito mais. E quem quiser expor vídeos (já tenho mais de 30 em arquivos do processo) coloca aí para todo mundo ver. Seremos resistência e não abandonaremos o grupo b que está indefeso lá dentro", escreveu.

Deborah Albuquerque, 8ª eliminada de A Fazenda pediu por justiça contra as ameaças de Deolane Bezerra aos participantes do reality rural.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.