Debby Lagranha dá à luz Arthur, segundo filho com Leandro Amieiro

Desde 20 de março, quando Debby estava com 13 semanas de gestação, o casal mantém um perfil no Instagram para Arthur, que já conta com 6,3 mil seguidores.

"Ele já chegou assim, mostrando para quê veio. Baby boy na área!", escreveu Debby ao publicar no instagram algumas fotos do parto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.