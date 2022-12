De The Weeknd a Fiona Apple, golpistas vendem ingressos para shows falsos

O caso se repete com oferecendo shows para bandas que já não existem mais, como a Velvet Underground —cujo vocalista, Lou Reed, morreu em 2013, e Nico, que também cantava na banda, em 1988. Isso se estende até supostos espetáculos de The Weeknd ou de um tal Goroka —que nem existe.

O caso se assemelha a várias outras tentativas de enganar fãs. Os golpistas costumam responder a publicações perguntando sobre shows ou anunciar os ingressos pelas redes sociais. Quando os compradores pedem para ver o ingresso, costumam exigir que façam parte do pagamento antes. Para o pagamento, costumam passar informações para a transferência por Pix no nome de outra pessoa.

