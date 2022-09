De sexo grupal a vídeo de vagina: conheça as polêmiicas de Cara Delevingne após vídeo chocante

Cara Delevingne chocou fãs, amigos e familiares ao aparecer fora de si em um aeroporto nesta semana. A família planeja uma intervenção.

A atriz e modelo de 30 anos conhecida por “Cidade de Papel" (2015), "Esquadrão Suicida", "Amor e Tulipas" (2018), "A Vida em um ano" (2020) e mais já coleciona algumas polêmicas, mas nenhuma causou tanto espanto como o estado em que ela foi clicada por paparazzi na última semana.

Relembre algumas das histórias da famosa:

Cara já falou publicamente sobre experiências sexuais, e se assumiu pansexual publicamente. Ela namorou ou teve affairs com várias estrelas femininas ao longo dos anos, entre elas a cantora St. Vincent e as atrizes Ashley Benson, Sienna Miller e a cantora Halsey.

Homofobia e pansexualidade - "Eu cresci em uma família muito antiquada. Não conhecia ninguém que era gay, não sabia que isso existia... Na verdade, eu era muito homofóbica. A ideia de estar [sexualmente] com alguém do mesmo gênero que eu era nojenta para mim mesma. Eu pensava: 'Meu Deus, nunca farei isso. É repugnante'.", disse a atriz ao relembrar seus pensamentos na época da juventude, antes de se assumir. "Eu me sentia muito envergonhada por ser aquilo [que odiava]. Hoje em dia, acho que é a parte de mim que mais amo e aceito", comentou.

Experiências sexuais - a atriz não tem muito problema em compartilhar detalhes sobre sua intimidade. À série “Lady Parts”, cara afirmou que já transou no elevador e fez sexo grupal. “[Fiz sexo no elevador] quando era bem mais jovem, mas me lembro da espontaneidade disso. Nós fizemos sexo no elevador. Quer dizer, foi tão sexy e incrível. Eu o conheci naquele dia e pensei: 'Isso é loucura'”, afirmou.

"É complicado, especialmente quando você faz sexo com homens e mulheres. Com sexo grupal também é divertido. Não sei, é difícil decidir", afirmou ela ao tentar classificar qual foi a melhor experiência que teve.

Beijo em Selena Gomez



A atriz já protagonizou um beijão com Selena Gomez na série “Only Murders in the Building”. "Alguém no mundo não gostaria de beijar a Selena? Foi simplesmente histérico. É uma dessas coisas que acontece, principalmente, quando você já conhece alguém. Você simplesmente se diverte. [...] Ela é brilhante. Uma das atrizes com quem mais gostei de trabalhar.”, disse na ocasião.

Polêmica no aeroporto

De acordo com o Daily Mail, na infame cena em que foi clicada descalça e aparentemente fora de si no aeroporto, Cara Delevingne teria acabado de perder um voo no jatinho particular do rapper Jay-Z. Ela teria chegado duas horas atrasada e chegou a entrar na aeronave, mas não levantou voo, o que sugere que ela possa ter tido algum atrito com o rapper. Ela foi vista em seguida andando visivelmente nervosa, descalça, e chegando a deixar o celular cair no chão algumas vezes.

Passou do ponto com rapper