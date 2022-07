De resguardo, Tays Reis passa mal e é submetida a cirurgia de emergência

Tays Reis e Biel passaram por um sufoco após ela passar mal durante o seu período de resguardo. A cantora e ex-A Fazenda sentiu dores fortes e precisou ser medicada com morfina, além de passar por uma cirurgia de emergência 10 dias após o parto.

Nas redes sociais, Biel assustou os fãs do casal ao relatar os momentos de dor de Tays, que descobriu que estava com crise de apendicite e foi submetida à cirurgia. Por fim após o procedimento, Tays explicou a situação com um post no Instagram e agradeceu o carinho dos fãs e de Biel:

“Só Deus sabe o que estou passando nesses últimos dias. Estava tentando me recuperar do meu parto, amamentar minha filha achando eu que era a fase mais difícil e, de repente, me surge uma apendicite aguda e tive que me submeter a uma cirurgia de emergência, ontem a noite! Deu tudo certo! Meu Amor, te amo! Obrigada por passar essa fase difícil cmg. Tbm quero agradecer à todos vocês, por todas as mensagens de carinho e energias positivas emanadas sobre minha vida! Agr é recuperar, pra voltar pra casa e ficar com minha peloquinha!"