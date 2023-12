De presente milionário a paquera à anônimas, saiba o que rolou no cruzeiro de Neymar

​O 'Ney em Alto Mar' chega ao fim amanhã (29) e já rendeu assunto. O evento contou com paquera de Neymar à anônimas da plateia, muleta pra cima, reclamação e até presente milionário.

os árabes pagando salário de milhões pro neymar que tá “lesionado” e jogando as muletas pra cima em festa pic.twitter.com/rCDIO17bxh — maria (@everbaldwin) December 27, 2023

Muletas para cima ---- Afastado dos campos há meses por conta de uma lesão no joelho, Neymar chamou atenção ao colocar as muletas para cima durante a farra.

VEJA: Influenciador conhecido como “Buzeira” presenteou Neymar com um cordão de ouro avaliado em R$ 2 milhões. pic.twitter.com/xpmf6qyszY — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 27, 2023

Presente milionário --- Neymar Jr., ganhou um presente de nada menos que R$ 2 milhões do influenciador Buzeira, famoso por rifas e sorteios no Instagram e que já foi alvo de investigação da PF sobre jogos de loteria. No entanto, todos os ítens apreendidos, como carros de luxo, foram devolvidos a ele.

Eu amo que meu cérebro criou uma legenda automática p esse vídeo e é: TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS SMP



Virgínia Zé Felipe Neymar pic.twitter.com/bgdWxUcQdx — (@caroliismp) December 28, 2023

Padogin com Virginia ---- O jogador que está afastado dos gramados devido a uma lesão se divertiu ao lado dos parças e mostrou o seu talento no banjo, tocando com o grupo de pagode Envolvência.

Foi nessa ocasião que aconteceu um dos momentos mais comentados, com Virginia Fonseca. A influenciadora desceu até o chão enquanto o craque tocava, e rendeu memes e comentários nas redes sociais.

cruzeiro acabou e quem foi a atração principal? ele mesmo, davi lucca.. o filho d famoso mais educado, humilde e fofo q existe acertaram muito na criação dele pic.twitter.com/w7oTbrSMSq — kenny (@feelsjuninho) December 29, 2023

Dancinha do herdeiro ---- O filho do jogador, Davi Lucca, também deu uma palinha dançando toda a coreografia do hit "Tubarão Te Amo", ao ser convidado no palco pelo MC Ryan SP.

estou AMANDO o divo fingindo q ta no cruzeiro do neymar principalmente pq ele está FAZENDO CRÍTICAS a um cruzeiro que ele NÃO ESTÁ pic.twitter.com/B0sbKFUUiv — nævis (@claraxpxrxt) December 28, 2023

A volta do que não foi ---- Quem quis estar no Ney em Alto Mar precisou desembolsar altos valores. Mas há também quem tenha fingido passar por lá. Foi o caso do internauta Vinicius (@https.vinicius), que está postando várias fotos dando detalhes do suposto cruzeiro no Instagram, mas na verdade não está a bordo. O rapaz chegou a usar um vídeo postado pelo cantor Suel e disse que se tratava de um tour pelo quarto. Ele fez o mesmo na Farofa da Gkay, virando piada na internet por ter fingido estar no evento.

Neymar chamando algumas garotas pra subirem no camarote do seu navio pic.twitter.com/sks9hP6o2N — POPTime (@siteptbr) December 28, 2023

Paquera do craque ---- Segundo presentes no evento, Neymar teria convidado algumas beldades para se juntarem a ele na área VIP. Alguns vídeos que circulam pela internet mostram o jogador fazendo gestos para algumas pessoas do público, chamando para a área VIP.

Reclamação ---- Nem só de subcelebridades vive o cruzeiro. Os anônimos que pagaram caro também estão por lá, e uma empresária que levou o filho fã do jogador reclamou de alguns pontos no cruzeiro. Ela reclamou que Neymar não aparece para ver os fãs, que a comida não é o esperado pelo preço e ainda que 'rola de tudo' nas festas, mesmo tendo crianças presente no navio.

"Deveria ter sido estabelecido limite de idade para a venda das cabines, tipo hotel adults only ou, pelo menos, barrar a entrada de crianças no ambiente do navio em que rolava a festa com 'tudo liberado'. O problema é que não tem uma área no navio em que estejamos livres disso", disparou. O ingresso mais caro custa R$ 28 mil. "Não é um cruzeiro barato. Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. Nesse, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP".