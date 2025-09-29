De Norte a Sul: BBB 26 terá 'Casas de Vidro' nas cinco regiões do Brasil





A Globo anunciou nesta segunda-feira (29) as novidades do BBB 26. Uma delas é que haverá uma Casa de Vidro para cada região do Brasil: Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Como de costume nas casas de vidro, o público escolherá novos brothers e sisters conforme suas impressões iniciais sobre os participantes.

A outra mudança é "anti-plantas": o público poderá trocar participantes dentro da casa, evitando que as chamadas "plantas" continuem no jogo. Para isso, haverá um laboratório, onde novos candidatos disputarão a preferência dos fãs para entrar no lugar de quem não agradar.

"Essa substituição [de participantes] virá de um espaço extra desafiador, um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas", diz o comunicado da Globo à imprensa.