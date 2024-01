De Miss Grand Amazonas a médico bonitão e famosos, vaza nova lista do BBB24; vem ver

Mais uma lista de supostos participantes do Camarote e do Puxadinho do BBB24 foi divulgada hoje (2). Dessa vez, a aposta é do colunista Alessandro Lo-Bianco, que diz ter recebido os nomes diretamente de fontes do executivo da Globo

E tem de Miss Amazonas até médico gato no "Puxadinho", grupo inédito no reality, e famosos como Yasmin Brunet, Daiane dos Santos e Vitão, no "Camarote". O jornalista que decidiu não publicar os nomes dos participantes "Pipoca" (anônimos) para evitar que alguém seja eliminado.



Veja a lista do 'Puxadinho', segundo Alessandro Lo-Bianco:

Natália Acácia - estudante de Biomedicina e Miss Grand Amazonas 2023



A jovem de 22 anos é nascida e criada em Manaus, filha de pais nordestinos. Ela participou do reality show local "A Bordo", do "Peladão".

Juliana Aline - empresária | Gabriel Holtz - ator

Gabriel Prado - médico | Mateus Batista - jogador

Rodolfo Peres - nutricionista | Breno Freire - militar e influencer



Lorena Rufino - Humorista | Yasmin Brunet - atriz | João Quirino - youtuber e ator

Rodrigo Malafaia - modelo | Daiane dos Santos - ex atleta | Vitão - cantor



Gabi Melim - cantora | Simaria - cantora